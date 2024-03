ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Savisaare hais Kõlvarti buduaaris

See on muidugi igati kiiduväärne, et Kõlvart suitsetati selleks korraks Tallinna linnapea taburetilt minema nagu sarlakid, arvab Juku-Kalle Raid. Paraku lõhnavad nii linnavalitsus kui ka volikogu ikka veel Savisaare higi järele. Ja vene aeg võib iga kell tagasi tulla.