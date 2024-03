VESTLUS RIIGIKOGUS ⟩ Kaja Kallas Mart Helmele: ma ei näeks, et te oleksite palja tagumikuga

Teisipäevases riigikogu infotunnis tuli jutuks Ukraina abistamine ja Mart Helme selgitas ühel hetkel peaministrile: «Lugupeetud Kaja Kallas, te, nagu ikka, väänate fakte ja esitate süüdistusi, mis on täiesti alusetud. Meie ei ole Ukraina abistamise vastu, me oleme selle vastu, et Ukrainat abistatakse nii, et me ise oleme palja tagumikuga.»