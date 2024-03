TERROR PÄRNUMAAL ⟩ «Kuidas mu lapsed koju saavad?» Tõrdu küla peret piiravad lõrisevad külakoerad

Kuri koer. Foto on illustratiivne.

«Kas tõesti peavad mu lapsed pureda saama, enne kui midagi ette võetakse,» räägib Pärnu-Jaagupi külje all Tõrdu külas elav pereema, kelle sõnul ei saa tema lapsed kurjade külakoerte tõttu koolist koju minna, ilma et peaks hirmu tundma. Valla esindaja sõnul on kõikide koerte omanikega räägitud ja püütakse leida parimaid võimalikke lahendusi.