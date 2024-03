Grete Paia karile jooksnud suhtest: inimene oli lihtsalt nii hea manipulaator

«Ma ei taha kunagi väga rääkida eraelust ja olen seda endale hoidnud, aga lihtsalt mida aeg edasi, seda rohkem ma saan aru, et üks inimene oli lihtsalt nii hea manipulaator,» tõdeb lauljanna Grete Paia värskes Denim Dreami taskuhäälingu osas.

«Võib-olla tol hetkel ma ei olnud ka nii enesekindel ja mu enda asjad ei jooksnud nii hästi. Jällegi ma ei taha midagi ära sõnuda, aga praegu ma tunnen, et ma olen viimased aastad olnud endaga heas kohas. Ma teen asja, mis mulle meeldib, ja siiani on need toiminud.»