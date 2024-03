5Miinuse ja Puuluubi esitatavas loos on koos tühikutega lausa 50 tähemärki, mis teeb sellest Eurovisiooni lauluvõistluse kõigi aegade kõige pikema pealkirjaga laulu.

Senine rekord kuulus 2012. aastal San Marinot esindanud loole «The Social Network Song (Oh Oh – Uh – Oh Oh)», mida esitas Valentina Monetta. Laulu pealkiri koos tühikutega koosneb 44 tähemärgist.