ELU25 ⟩ Vaapo Vaher (1945-2024): feminist on mõrvar

Igas feministis peitub mõrvar. Pean siinkohal silmas tõupuhtaid, võitlevaid, revolutsioonilisi feministe, mitte sugupoolte võrdõiguslikkusest vaikselt vääksuvaid tädikesi, kes tegelikult ei ihka rohkemat, kui et mees vahel koos õllega tooks poest koju ka pakikese koort ja teeks elementaarset vahet Omo või Dosia pesupulbril. Mõtlen naisisendeid, kes ajusagaraist munasarjadeni on läbi imbunud veendumusest, et 93% meestest on geneetilised shovinistid. Ja et see meeste ühiskond tuleb otsustavalt hävitada.