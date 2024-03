«Mina kohtusin temaga TikTokis, ta oli ühes live'is, kaitses ühte tüdrukut, kellega mina olin ka just lahku läinud,» viitab Raplast pärit Janar «Kuuuurija» saates Kätlinile. Esialgu tundus kõik suurepärane, kuid siis lagunes nende suhe koost. Nüüd väidab Janar, et Kätlin on pettur. Sama väidavad Kätlinisse ära armunud Toomas ja Pille.

Janar on täiesti tavaline Raplast pärit Eesti mees, kes käib päeval tegemas ehitustöid ning kerib õhtul TikTokis. Just TikTokist said Janari jaoks alguse probleemid, mis viisid mehe esmaspäevasesse «Kuuuurija» saatesse.

«Tulin siia sellepärast, et tuua televaatajateni selline isik nagu Kätlin Talts,» teatas Janar saates ja süüdistas naist petmises. «Ma arvan, et see on väärt teema, et inimesed tahavadki teada, kellega on tegu,» selgitas Janar ja lisas: «Inimene ise käib TikTokis ja räägib, et kui aus ta on, et siiras inimene, tema kunagi ei peta inimesi.»