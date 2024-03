NUGA KÕRIL ⟩ «Jura, too relv!» Paadunud liputaja ja pedofiil pani «Kuuuurija» meeskonna eluohtlikku olukorda

«Korsak elab Lasnamäel. Tal ei ole Haapsaluga mingit pistmist, aga samas on ta Otškalenko endine vanglakaaslane. Igal juhul helistas ta Otškaleno kasuisa sugulasele ja ütles, kui too kasuisast eemale ei hoia, siis kaevab ta selle inimese lillepeenra alla,» räägib saates endine politseinik Ender. «See inimene saatis selle kõne Tallinna vanglasse ja käis sellega ka politseis, et näidata, et Otškalenko ilmselt korraldab tegusid ka vanglas ja laseb oma kamraadidel teha selliseid kõnesid, aga politsei ei alustanud mingisugust juurdlust ja selle kõnega ei tehtud mitte kui midagi. Tuleb välja, et niimoodi võibki võõrale inimesele helistada ja lubada temast väetis teha.»