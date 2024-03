HAAPSALLASED NÖRDINUD ⟩ «Kas varsti on väikene kivist linn?» Haapsalus võeti maha lennupuu

Läänemaal tuntud fotograaf ja TV3 reporter Eduard Laur jagas möödunud reedel sotsiaalmeedias pilti sellest, kuidas Haapsalus Wiedemanni spordihoone ees saeti parasjagu maha kunagise Haapsalu I keskkooli 38. lennu puu ning mõni seal kõrval olev puu veel. «Haapsalus on alati huvitav. Näiteks: täna ei ole, aga homme on või siis täna on, homme ei ole!» kirjutas ta postituse juurde.