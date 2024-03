KLÕPS ⟩ «Pidustused kestsid terve nädala!» Lapseootel Katrin Lust tähistas esiklapse teist sünnipäeva

«Minu väike Oliiv sai täna juba 2-aastaseks. Aitäh, et tulid mind õpetama olema parem inimene iga päev… Aitäh, et teed isegi kõige hallima päeva päikseliseks ja oled mu kõige heasoovlikum väike sõber siin maa peal,» kirjutas Katrin südamlikus postituses.

Alles hiljuti avaldas «Kuuuurija» saatejuht, et ootab teist last. «Vastab tõele see väike uudis, et varsti on meid neli,» märkis Katrin paar nädalat tagasi oma Instagrami postituses.