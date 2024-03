«Miks lilled taustal vaikse tuule käes ei liigu?» kirjutab keegi ühismeedias ja võtab sabast vandenõuteoreetikute uuest «avastusest», et printsess Catherine'i emotsionaalne video, kus ta oma vähidiagnoosi teatavaks tegi, on valminud tehisintellekti abil. Harry ja Meghani sõber usub, et tegu on lausa Põhja-Korea propagandaga.