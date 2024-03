TAGASI KOOLIPINKI? ⟩ Maribel Vääna keskkooli poolelijätmisest: otsustasin, et tahan poemüüjaks minna

Lauljatar Maribel Vääna tunnistas taskuhäälingus «Kätš», et otsustas hiljuti jätkata oma pooleli jäänud kooliteed, et keskkooli lõputunnistus ikkagi kätte saada. «Peale üheksandat klassi käisin kümnendas kolm kuud ja otsustasin, et tahan n-ö poemüüjaks minna,» selgitas Maribel asjade käiku, miks tal gümnaasium pooleli jäi.