MÕNUSAD KLÕPSUD ⟩ Shopping ja sõbrad! Anett Kontaveit veetis nädalavahetuse Hispaania lõunarannikul

Pildiseerial on näha ka tennisisti parim sõbranna, telesaatejuht Keili Sükijainen , kes jagas omakorda, et parimad sõbrannad näevad kogemata väga ühtemoodi välja. Ühtlasi on Keili postitanud ka kommentaariumisse: «Nii tore oli kalliiiiis».

Möödunud aasta juulis teatas Eesti esireket Anett Kontaveit, et paneb seljavalude tõttu tennise profikarjäärile punkti. Sellest ajast saati on ta oma Instagrami kontol jaganud ohtralt reisiklõpse puhkustest mitmesse maailma nurka.

Kuigi Anett tõdes mullu, et karjääri lõpetamine on tema jaoks äärmiselt raske, leidis ta selles ka positiivset. «Saan olla kodus, ei pea reisima iga nädal. Paljud rasked asjad, mis tennisega kaasnesid, on nüüd seljataga,» märkis ta, lisades, et kardab enim igavust. «Kuidas ma selle rutiini, kodus olemise, pika talve, kõikide nende asjadega toime tulen, millega ma pole kunagi varem toime pidanud tulema,» arutles ta.