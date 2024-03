ARMAS KLÕPS ⟩ Hendrik Terras jagab unist hetke koos oma neljajalgse sõbraga: Villule meeldib hoopis...

«Enne koera võtmist käisime Mariaga iga hommik jalutamas, et harjutada. Aga tuleb välja, et Villule meeldib hoopis voodis lebotada,» jagab hiljuti abiellunud Hendrik Terras ühismeedias vahvat klõpsu.

«Täna on käes see päev, mida me juba mitu-mitu kuud oodanud oleme, et üks armas üllatus koju tuua,» teatas Terrase abikaasa Maria mehe TikToki kontol.