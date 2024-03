Jaagup Tuisk läks lahku oma modellist kallimast: kõik uurivad ja puurivad...

Popmuusik Jaagup Tuisk räägib avameelses intervjuus Kroonikale, et tema teed modellist kallimaga on lahku läinud. «Ega see kerge ole, kui kõik uurivad ja puurivad, mis meie vahel juhtus…» selgitab ta väljaandele ja lisab, et tüliga nad siiski lahku ei läinud.