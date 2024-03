Cameron Diaz (51) ja Benji Madden (45) annavad Instagrami postituses teada, et nende pere on suurenenud. «Ta on vinge ja me oleme väga õnnelikud,» ütlevad nad beebi kohta. Cardinal on pere teine laps. 2019. aasta 30. detsembril sündis tütar Raddix.