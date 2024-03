KOLM KORRAGA ⟩ Printsess Catherine, kuningas Charles III ja hertsoginna Sarah Ferguson peavad samaaegselt võitlust vähiga

Printsess Catherine teatas reede õhtul tehtud pöördumises, et viimased kuud on olnud tema jaoks enneolematult rasked, sest tal avastati vähk. Walesi printsess avaldas, et talle jaanuaris tehtud operatsioon läks küll edukalt, kuid pärast operatsiooni tehtud analüüsidest selgusid vähimarkerid. Arstid soovitasid tal läbi teha ennetav keemiaravi, millega ta on juba alustanud. «Loodame, et saate aru, et vajame perega aega ja privaatsust, kuniks ma ravi saan,» sõnas ta videopöördumises.