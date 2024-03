KLÕPS ⟩ Ärimees Raivo Hein tähistab abikaasaga aastapäeva. «Mari on nagu vein, mina rohkem nagu kartul»

Raivo Hein on pulma-aastapäeva puhul teinud Instagrami toreda postituse. «34 aastat hiljem: Mari on nagu vein, mis läheb aastatega ainult paremaks. Mina? Rohkem nagu kartul – kõrvad ja nina kasvavad maa all suuremaks,» ütleb ta humoorikalt ning jagab fotot pulmapäevast ja fotot tänasest, mil koos on õnnelikult käidud juba pikk teekond.