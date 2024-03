VIDEOINTERVJUU ⟩ Antti Kammiste «Tähtede täht» saates osalemisest: iseennast kardan kõige rohkem, kedagi teist ei pea kartma

«Nagu aasta oleks mööda läinud,» tunnistab Antti Kammiste ja viitab, et pärast esimest kahte saadet on kogemus «Tähtede täht» laval olnud väga mitmekülgne. Uurisime Kammistelt pärast eurodiskovooru, kus muusik esitas Human League hittlugu «Don’t You Want Me», mis eelseisval hooajal ärevust tekitab.