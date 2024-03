Üks võimsamaid vulkaanipurskeid Maa ajaloos oleks võinud inimesed hävitada. Kuidas nad siiski ellu jäid?

Osa teadlasi arvab, et purskest tingitud vulkaaniline talv oli piisavalt suur nihe, et hävitada enamik varajasi inimesi, ka geneetilised tõendid viitavad inimpopulatsiooni järsule vähenemisele. Kuid nüüd on olemas tipptasemel uuring Etioopia loodeosas asuva arheoloogilise ala kohta, kus kunagi elasid varajased inimesed, andes tõendeid, mis viitavad, et sündmus ei pruukinud olla nii apokalüptiline, kui varem arvati, kirjutab CNN.