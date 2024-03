PERETÜLI ⟩ Michael Jacksoni poeg kaebas oma vanaema kohtusse

22-aastane Bigi (endise kuulsa hüüdnimega Blanket) nõuab, et Katherine Jackson ei saaks kasutada Michael Jacksoni pärandit, et rahastada oma käimasolevat kohtulahingut. Nimelt taotles Katherine, et tema poja, legendaarse Michael Jacksoni pärandvarast eraldataks raha, et katta advokaaditasud, mis tal tekkisid seoses pärandvaraga seotud kohtuotsuse edasikaebamisega. Tema lapselaps Bigi nõuab aga kohtu kaudu, et see taotlus tagasi lükataks.