Prints Williami väidetavat armukest Rose Hanburyt süüdistatakse Hiinast varastatud esemete omamises

Briti Walesi printsess Catherine pole alates 2023. aasta detsembrist avalikkuses olnud ja selle aasta jaanuaris tehti talle kõhuoperatsioon, millest ta seni taastub. Kõik see kokku on tekitanud hulga vandenõuteooriaid, kaasa arvatud selle, et ta abikaasal prints Williamil on suhe Cholmondeley markiisi Rose Hanburyga, kes on aastaid olnud Williami ja Kate’i suhtlusringkonnas.