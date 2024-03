Pärnus Mai koolis puudub tualettruumil uks. «Pärast valvekaamera kinnipanemist juhtus see, et...»

Pärnu Mai kooli poiste tualettruumi eest puudub uks. «Tahaks veits privaatsust ka. Kuhu uks üldse kadus?» küsitakse ühismeedias. Kooli esindaja selgitab, et keegi õpilastest lõhkus ukse ära ja praegu on uks remondis. «Kaamera kästi välja lülitada. See kaamera on nii mõndagi ära hoidnud,» ütleb ta.