Merlyn Uusküla hullunud fännidest: peaaegu iga öö helistas mulle 30 korda

Naljakatest esinemispakkumiste rääkides meenutas Merlyn pakkumist, kus üks noormees kutsus teda esinema hotellisviiti. «Ütles, tahaks mind kutsuda väga eksklusiivsele esinemisele, et soovib teha naisele abieluettepaneku ja tahaksin, et sa tuleksid meile laulma sinna. Ja siis ma mõtlesin, et oo, väga huvitav, et kuidas see siis välja näeb? Tema nägi seda niiviisi ette, et ma läheksin tema ja tema naise vahele ja hakkaksin laulma a capella «Nii kuuma», rääkis Merlyn, kes pidas seda esialgu pigem kentsakaks ja naljakõneks.

«Ta tõesti mõtles seda ja kui me arutlesime selle üle, siis ta sai aru, et võib-olla see ei ole kõige parem mõte, et ikkagi mina tema ja ta naise vahele tuleksin ja hakkaksin seal laulma.» Merlyni sõnul oli õhus ka variant, et ta laulab kitarristiga nendest natuke eemal, ent lõpuks jõuti siiski arusaamale, et loodetavasti saavad nad siiski kahekesi hakkama.