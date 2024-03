Franz Malmsten näitlemisest: ma olen praegu nii kaua kaamera taga olnud, et tahaks täiega kaamera ette

Franz Malmsten on astunud üles nii näitlejana linateostes «Apteeker Melchior» ja «Talve» kui ka filmitegijana kaamera taga. Nüüd on tal tulemas esmakordne stand-up etendus. Tõelise filmi- ja telemaailma entusiastina istus ta ka esimest korda seriaali režissööri tooli komöödiasarja «Alo» kolmandas hooajas. Franz avaldab, kuidas möödus suur debüüt seriaalis, millised on tema hetke filmisoovitused ning mida põnevat on tal lähiajal tulemas.