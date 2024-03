VIDEO ⟩ Valgamaa elaniku tehnikat valvanud kaamera tabas kahtlased tüübid: ei tundu just heade kavatsustega jalutamine

Hoiatuseks postitas Martin info ka Facebooki gruppi «VALGAKAD UUS» , kus lisas, et kes peaks ringiluusijad ära tundma, siis annaks talle sellest teada.

Martin rääkis toimetusele, et seekord kadunud ja lõhutud midagi polnud, kuna luurele tulnud kodanikud nägid kaamerat ja jooksid ära. «Politseile ma juhtunust teada ei andnud, kuna varalist kahju polnud ja metsas ju võib jalutada igaüks. Kuigi see oli eravaldus ja maskid peas öisel ajal ei tundu see kuidagi heade kavatsustega jalutamine,» arutles ta.