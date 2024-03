Maxima kommenteerimismäng Tiktokis tekitas osalejates palju pahameelt, poekett tunnistas eksimust

«Tiktokis oli neil video, kus lubasid, et «kui sinu kommentaar ei saa selle video all olevas kommentaariumis 20. märtsiks mitte ühtegi like'i, siis saad endale 20eurose Maxima kinkekaardi». Minu kommentaar ei saanud ühtegi like'i ja tegelikult neid kommentaare oli palju, kes like'i ei saanud, kuid Maxima otsustas, et loosib hoopis kinkekaardi,» kirjutas toimetusele pettunud mängija, kes hoolimata mängu tingimuste täitmisest oodatud auhinnaraha ei saanud.