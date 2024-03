MIS JUHTUS? ⟩ «Baarist ei saanud isegi mitte jooki osta.» Cafe Amigo kaarditerminali rikke tõttu jäi hulk inimesi klubi ukse taha

Neljapäeval laekus Elu24-le vihje, et möödunud nädalavahetusel oli Viru keskuse meelelahutusasutusel Cafe Amigol probleeme kaarditerminalidega, mistõttu tuli paljudel inimestel oma õhtused plaanid ümber teha.

«Näha oli, et paljud olid pahased. Läksid sinna, et mõnusat õhtut veeta ja jooke teha. Aga baarist ei saanud jooke ka osta, sest kaarditerminal ei töötanud,» kirjeldab ta möödunud nädala reede õhtut ning lisab, et neil, kel sularaha oli piisavalt, sündmus väga ei häirinud.