Arstidelt vale diagnoosi saanud USA sisulooja suri vaid 36-aastaselt

«Viimased paar kuud on minu tervis võtnud pöörde halva poole. Ma olen üle kuu aja veritsenud. Valu ei ole, lihtsalt mõtlesin, et mu keha puhastab end pärast rasedust ja rinnaga toitmist. Aga üheks hetkeks olin kaotanud nii palju verd, et ma kukkusin kahel korral kokku ja mind viidi kiirabiga haiglasse, kus mulle tehti vereülekanne. Paar nädalat hiljem viidi mind uuesti haiglasse. Olin kaotanud nii palju verd, et oleksin peaaegu surnud. Olin nii nõrk,» kirjeldas sisulooja Jessica Pettway oma tervisemuresid 2022. aasta augustis Instagramis.