ELU25 ⟩ Aet Kukk: demokraatia vs autokraatia

Diskussiooni käigus toodi välja ka poliitikute vastutus meedia ees ning rõhutati vajadust luua tasakaalustatud suhted ajakirjanike ja valitsuse vahel. Samuti arutati meediaetikat ja selle tähtsust usaldusväärse teabe levitamisel. Ühiste jõupingutuste vajadust demokraatia tugevdamiseks rõhutati korduvalt ning leiti, et dialoog osapoolte vahel on võtmetähtsusega.

Neljas paneel: "Mis saab edasi? – What next?"

Osalejad:

Liisu Lass, paneeli juht

Mariana Katzarova, ÜRO eriraportöör inimõiguste olukorra küsimustes Vene Föderatsioonis

Dunja Mijatović, Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik

Toomas Hendrik Ilves, Eesti Vabariigi president 2006-2016, Tartu Ülikooli külalisprofessor

Lass: Täna oleme rääkinud sõnavabadusest ja inimõigustest, aga mis saab edasi? Mis on meie järgmine samm? Inimõigused on inimlikkuse, inimeste küsimus. Inimesed vajavad lootust. Üksiku inimese aitamine võib aidata terve maailma. Selles paneelis arutleme selle üle, kas inimõigustel on Venemaal tulevikku.

Katzarova: Selleks, et muuta olukorda Venemaal paremaks, on oluline harida ja suunata kodanikke õiglaste väärtuste poole. Inimõiguste organisatsioonid võitlevad rõhuvate valitsustega, kuid kodanike kaebamiskultuur aitab kaasa autokraatlike režiimide tugevdamisele. ÜRO inimõiguste nõukogu aruande esitamine on oluline samm, kuid muutused võtavad aega. Venemaa olukord on murettekitav, sest kodanikuühiskond on suletud ja meedia kontrolli all. Repressioonid on suunatud erinevatele gruppidele, sealhulgas põlisrahvastele ja vaestele. Toetame neid, kes seisavad vastu repressioonidele, ning hoiame neid, kes järgivad oma südametunnistust.