FOTO ⟩ Viljandis tähistas autojuht parkimisaja leidlikul viisil

«Turu parklas. Aus ja no kiitus kodanikule,» ütleb Airi, kes jagab Facebooki grupis «Märgatud: Viljandis» fotot sellest, kuidas autojuht on parkimisaja tähistamiseks kasutanud tavalist kella. «Ma ei vaadanud, kas kell töötab,» ütleb ta Elu24-le.

«Vat see on tase, ma pole tükk aega nii naerda saanud kui praegu,» ütleb kommentaari jätnud Helve. «Appi kui hea!» leiab Maris. «Võtan kasutusele!» ütleb Melia.

«Praegu kitsad ajad, jõua siis veel eurode eest poest seda papitükki osta. Hea mõte. Kahju, et ise olen oma katkised kellad ära visanud. Kui riigil ja KOVil on rahaliselt rasked ajad, siis inimestel on ammugi ja taaskasutus on moes,» arvab Tiina.