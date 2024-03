Jüri Ratas pätsas Brigitte Susanne Hundi legendaarse lause

«I am the real winner here! (Ma olen siin tõeline võitja – toim) Aga kogu asja võlu peitub tegelikult selles, et mul on lihtsalt maailma parimad jälgijad!» kirjutab Jüri Ratas Instagramis ja jagab Eesti Ekspressis ilmunud lugu «Rattagram: Jüri Ratase Instagram on ainus Eesti poliitiku konto, mida tasub jälgida».

Oma postituses tsiteerib Ratas aga Brigitte Susanne Hunti, kes Kristina Pärtelpojaga tülitsedes ütles legendaarseks saanud lause: «Aitäh, you are out of my life. I'm the real winner here (sa oled minu elust väljas, mina olen siin tõeline võitja – toim)!»