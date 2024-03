Katrin Lust rääkis Kanal 2 saates «Telehommik», et ta peab praegu mõtlema, mida ta Suure-Lähtru juhtunu kohta üldse tohib rääkida ja mida mitte. «Politsei ütleb, et sellest ei tohi justkui rääkida, äkki neiu on ise hoopis ohver ja üldse tuleb seda hoida kuidagi saladuseloori all.»

Lust sõnab, et olukord on temale aga mõistmatu, sest olles ise elanud kümme aastat Inglismaal ja natuke ka Ameerikas, julgeb ta väita kindlalt, et seal ei saa sarnased lood sellist kaitset kui siin Eestis. «Kui asi on jõudnud avalikkuseni, otsitakse seal üles ka vanavanaemad ja koputatakse nende uksele ning uuritakse, mis täpsemalt juhtunud on.»