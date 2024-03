Elva bussipeatuses hüljati koer. «Raske uskuda, et keegi teda ei otsi»

«Elva kuulutaja!» grupis jagati teadet Tartu koduta loomade varjupaigas viibivast Jack Russeli terjeri laadsest koerast, kes leiti Elvast Peedumäe bussipeatusest. Elva grupis teadet jaganud naine ütleb, et koer leiti juba kaks nädalat tagasi ja siiani pole endine omanik välja ilmunud. «Raske uskuda, et keegi teda tõesti ei otsi,» ütleb naine ning lisab, et praeguseks otsib koer juba uut kodu.