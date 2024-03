Suurbritannia Londoni erahaigla The London Clinic, kus Walesi printsessile Catherine'ile tehti selle aasta jaanuaris kõhuoperatsioon. Nüüd ilmnes, et vähemalt üks meditsiinitöötaja on üritanud pääseda printsessi konfidentsiaalsetele meditsiiniandmetele ligi.

Foto: EPA / NEIL HALL / Scanpix