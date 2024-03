SÜDAMLIKUD FOTOD ⟩ «Oled parim!» Bruce Willise tütred ja eksabikaasa soovisid näitlejale 69. sünnipäeva puhul õnne

«Palju õnne BW! Me armastame sind ja oleme sinu üle väga tänulikud,» kirjutas näitlejanna Demi Moore oma postituses, milles ta soovis eksabikaasale Bruce Willisele palju õnne.

Moore lisas Instagrami postitusele kolm pilti, esimesel on ta koos Willisega, teisel on näitleja koos oma lapselapsega. Kolmandal fotol, tehtud aastaid tagasi, on Willis koos oma ja Moore kolme tütrega.