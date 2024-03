Nagu hõikab laulusalm "oh aegu ammuseid" – just seda viisiubinat meenutab Keskerakonna Porto Franco juhtumiga kohtulahend. Värskendame refrääni, et ikka kõik saaks kaasa laulda. Tallinna ringkonnakohus tühistas esmaspäeval Harju maakohtu varasema õigeksmõistva otsuse ja tegi uue otsuse, millega tunnistas Hillar Tederi, Keskerakonna endise peasekretäri Mihhail Korbi ja Keskerakonna mõjuvõimuga kauplemises süüdi. Keskerakonna karistuseks määras kohus miljon eurot.

Kesikute tavaline porikärbseelu

Ringkonnakohus teatas, et ärimees Hillar Teder pakkus läbi Keskerakonna juhtivtöötaja Mihhail Korbi erakonnale vara selle eest, et Korb ning Keskerakond kasutaks mõjuvõimu linnapea Mihhail Kõlvarti üle selleks, et Tallinna sadamaala kinnisvaraprojekti Porto Franco saaks Tallinna linnavalitsuselt servituudi taotlemisel avaliku huvi seisukohast põhjendamatu ja ebavõrdse eelise.

Selle jama hind on praeguse kohtuotsuse kohaselt täpselt mill, ei rohkem ega vähem. Muidugi lubasid kesikud otsuse edasi kaevata, ent seda rokaplekki oleks üsna keeruline maha pesta ka siis, kui nad õigeks jäävad. Kesikute susserdamine on olnud aastakümneid pidev uudisekünnise ületaja, iseenesest on täiesti arusaamatu, mida sotsid nendega siiamaani Tallinna võimu ümber tiirlevad nagu kaks paksu porikärbest.

Kesikud peesitavad Tallinna juhtrooli juures ilmselgelt liiga kaua ning ilmselgelt pole pooled nende juhtimisvõtetest midagi muud kui korruptsiooni järele haisev vorstijupp.