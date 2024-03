AJALUGU KORDUB ⟩ Kuninglik biograaf: Meghan on sama nartsissistlik, nagu oli Wallis Simpson. Nad mõlemad abiellusid nõrga mehega

Kuningliku pere volitatud biograaf Bedell Smith lisas, et Meghani mõju on see, mis muutis kahe venna, troonipärija Williami ja Harry vahelist suhet ja dünaamikat, kirjutab Daily Mail .

Bedell Smith kirjeldab oma uues raamatus «George VI and Elizabeth: the Marriage That Saved the Monarchy» («George VI ja Elizabeth: abielu, mis päästis monarhia»), kuidas ootamatult kuningaks saanud George VI päästis Briti monarhia, kui ta vend Edward 1936. aastal troonist loobus. Ta tõmbab samas paralleele Meghani ja Harry ning Wallise ja Edwardi vahel.