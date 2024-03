ROOSA VS SININE ⟩ Tüdrukutele mõeldud üllatusmuna eest tuleb välja käia suurem summa: kas toidupoed vihkavad naisi?

Lähenevate lihavõtete valguses on poelettidele ilmunud tohutult teemakohaseid šokolaade. Mitmes kaupluses on aga roosa üllatusmuna kallim kui identne sinises pakendis üllatusmuna. «Ma olen nii mitu korda tähele pannud poes, et on mingi tüdrukutele mõeldud asi ja seal kõrval on poistele tehtud asi, mis on natukene odavam,» sõnas sisulooja Evert Poom, kes probleemile tähelepanu osutas. Poodide esindajad aga ütlevad, et tegu on kahetsusväärsete juhtumite ja inimlike vigadega.