Ärimees Andres Peetsi tabas looduses jalutades halb üllatus: eks sihuke see «maakas» on

Andres Peets ütleb, et leidis maha visatud prügi sealt, kust ta seda oodata ei osanud. Peets jalutas möödunud nädalavahetusel Raplamaal, suurtest teedest eemal üsna kõrvalises kohas. «Seda enam tekitab see hämmingut, et iga mitmekümne meetri tagant on mingi lärakas,» ütleb ta. «Ega eestlased ainukesed räpased ole. Lugesin ühte antropoloogilist raamatut Rootsist ja mitu korda tuli raamat kinni panna, sest muidu oleks söögiisu mitmeks päevaks ära läinud,» räägib Peets Elu24-le.