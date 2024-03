MORAALITÕSTJA ⟩ Ukraina pornostaar poseeris koos haavatud sõduritega ülla eesmärgi nimel

29-aastane Ukraina pornostaar Julia Seniuk teatas möödunud reedel ühismeedias, et ta kavatseb korraldada heategevusliku ürituse sõduritele, kes kodumaad kaitstes viga said, vahendab New York Post. Eelkõige avaldas Seniuk üritusega toetust neile Ukraina sõduritele, kes jäid sõjas mõnest jäsemest ilma.