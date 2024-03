«JÄTKU KAABUT, MARTIN!» ⟩ Pakendikeskus vihjas enda uues reklaamis Helme väljaöeldule?

«Kevad on tulemas ja miks mitte nautida kosutavat kehakinnitust sadamakail päikeseloojangut imetledes. Sool, pipar ja joogipoolis tuleks endal varuda, aga võime julgelt lubada, et vajaliku nõudekomplekti saad meilt,» reklaamib Pakendikeskus Facebookis enda korduskasutusnõusid.

Nimelt vihjavad nad Martin Helme 2023. aasta veebruaris öeldule, et sööb Porto Franco süüdimõistva otsuse korral ära oma kaabu.

«Ärge liigselt erutuge. Otsus kindlasti kaevatakse edasi,» kommenteerib üks reklaamfoto all. Teine aga lisab naljatades: «Otsus võib muutuda, aga ei pruugi. Nii et igaks juhuks tasub juba mõtlema hakata, et millise maitseainega kaabu kõige paremini läheb.»