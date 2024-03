VÕTTED PEAKSID ALGAMA 2025 ⟩ James Bondi roll pakuti just sellele Briti näitlejale

Nacho Lopez/SOPA Images via ZUMA Press Wire/Scanpix

Briti superagendi James Bondi maailmapäästmise seni viimane film «No Time To Die» («007: Surm peab ootama») valmis 2021 ja selles kehastas Bondi viimast kordas Daniel Craig. Produtsent Barbara Broccoli teatas pärast Craigi loobumist, et nad alustasid uue Bondi otsinguid, kuid sobiva näitleja leidmine võtab aega. Meedia hakkas siis spekuleerima, et roll võidakse esimest korda anda kas tumedanahlisele, näiteks Idris Elbale, või naisele, näiteks Emily Bluntile. Nii siiski ei läinud, Bondi produtsendid tegi pakkumise 33-aastasele Briti näitlejale Aaron Taylor-Johnsonile.