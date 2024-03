Peagi 60. sünnipäeva tähistava Jaan Tätte pojad isa loomingust: ei tea üldse, millal ta seda tööd teeb

Vastuseks küsimusele, kuidas on kasvada nii kuulsa ja andeka isa varjus, vastas Jaan Tätte juunior: «Ma mõtlen, et lõppkokkuvõttes ei ole see ainult vari, vaid on samuti ka valgus. Ühest küljest jah, mingi teema, et ma ei saa samasuguse muusikaga muusikuks saada, aga võib-olla veidike on see siiski ka privileeg. Kui keegi peres midagi taolist teeb.»