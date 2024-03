KADUNUD TEOSED ⟩ Pärnumaa proua kempleb tuntud literaadiga raamatute pärast: võtsin maksmiseks isegi laenu

«Kokkulepe jäi, et sada eksemplari läheb maksma 600 eurot. Ma nõustusin, kuna ma ei teadnud, mis need maksavad,» meenutab pärnumaal elav proua Urve, kuidas lähedase soovitatud kontakt läks talle kalliks maksma. «Pooli eksemplare pole ma siiani näinud.» Luulekogude toimetuse enda peale võtnud literaat aga lubab, et proua näeb oma luulekogusid õigepea.