PELGALT KUULUJUTT? ⟩ «Ta ajas teda ATVga taga!» Kohalik väidab, et Suure-Lähtru looga on seotud ka lapse hüljanud naise perekoer

Suure-Lähtrust leitud surnud imiku loo ümber on levima hakanud uus kuulujutt, mis on kohalike suus juba mõned päevad ringelnud. Esmaspäeva õhtuks laekus sellekohane vihje ka Elu24 toimetusele.

Vihje saatja väitel on asjasse seotud ka lapse ema perekoer, kelle nimetame siin Katiks. «Tean, et on olemas video sellest!» sõnab vihje saatja meile. Väidetavalt on videost näha, kuidas Kati jookseb varahommikul beebi hambus oma koduhoovist välja.