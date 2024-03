MÄRUL RUMMUS ⟩ «Ütlesin, et teil orderit ei ole, ei tule kuskile!» Rummu elanik väidab, et ametnikud otsisid tema töökoja ilma loata läbi

29. detsembril, kui Kristjan oleks pidanud tegelikult vanglasse ilmuma, nautis ta hoopis täiel rinnal vabadust. «Ütles, et on vana-aasta väljas, võtab uue vastu ja läheb siis tagasi,» rääkis «Kuuuurija» saates Rummus elav Aivo Kallaste, kes koos mehe vendadega sõitis tol õhtul Rummust Keilasse. Sealt võeti Kristjan peale ja sõideti tagasi Rummu. «Ütlesin, et ära jama, et nii vähe on veel jäänud sul,» meenutas Aivo.