TÄNA «KUUUURIJAS» ⟩ Suure-Lähtru elanikud avavad suu Eestit vapustanud imiku surma teemal

Tänaseks on teada, et lapse ema on 30aastane naine, kelle nime palub politsei meedial mitte veel avalikustada, kuna juhtunu asjaolud ei ole veel täielikult selged. «Kuna lugu on erakordselt võigas ja kohutav, sõitsin kohapeale, et uurida, mida arvavad Suure-Lähtru inimesed antud loost ise. Loomulikult ei ole lapse hüljanud ema nimi mingi saladus ning kõik on kursis, kellega antud lugu juhtus,» räägib «Kuuuurija» saatejuht Katrin Lust.

Suure-Lähtru elanik Heveli Tuisk räägib saates, et üsna pea pärast jahmatava sündmuse ilmsikstulekut hakkasid küla vahel levima jutud, et imik on pärit just sellest perekonnast, kelle tütart praegu süüdistatakse.

«Nii mõnigi on öelnud, et nende jaoks oli punaseks tuleks intervjuu, mis oli antud pereisa poolt. Kahtlust tekitas see, kui see mees ütles, et meil siin külas küll sünnitusealisi naisi ei ole. Vabandust, sul on endal kolm tütart, nad on kõik täiesti sünnitusealised,» räägib Tuisk.

Oma koduhoovist lapse surnukeha leidnud Hele-Mai Laanemaa tunneb perele kaasa: «Me ju ei tea, mis olukorras ema oli, et miks ta nii tegi või miks ta nii käitus. Ega selles ju pere süüdi ei ole.»

Kõigest lähemalt kell 20.30 Kanal 2 saates «Kuuuurija».