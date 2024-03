NOSTALGILISED KLÕPSUD ⟩ Abikaasaga aastapäeva tähistanud Riina Solman: olen püüdnud kuulata oma meest, tema on armastanud oma pere rohkemgi kui iseennast

Paar laulatati Oleviste kiriku Maarja kabelis. «Minu lemmikpaigas. Kui olin veel üksikema, ja vahel väsisin, siis magasin seal kümneminutilisi kõige kosutavamaid unesid turvaliste tiibade sahina all. Meid laulatas vanempastor Siim Teekel, ustav oma töös ja oma koguduse kõiki inimesi armastada suutev. Mäletan, ta ise ka naeris, kui luges meile piiblisalmist, kuidas naine kuulab mehe sõna (miskipärast peetakse just mind allumatuks, kuigi olen lapsest saadik olnud sõnakuulelik ja viisakas ning viks) ja mees hoiab oma naist nagu iseennast.»

«Arvan, et see on meil tegelikult Peetriga päris hästi välja tulnud. Mina olen püüdnud kuulata oma meest ja Peeter on armastanud oma peret tegelikult rohkemgi kui iseennast. Hoia ennast kallis, meie oleme Sinuga!» kirjutab Solman südamlikus postituses.