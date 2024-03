PEREKLÕPS ⟩ Rasket haigust põdev Celine Dion hüppas koos poegadega lõbusale fotole

Celine Dion kirjutas Instagrami tehtud postituses, et 2022. aastal diagnoositud kangestunud inimese sündroomist jagusaamine on olnud tema elu üks raskemaid katsumusi, kuid ta ei loobu võitlemast, et olla ühel päeval taas laval ja elada nii normaalset elu kui vähegi võimalik.